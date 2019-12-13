Итальянский журналист: возвращение Шараповой — не утопия

Итальянский журналист портала Tennis World USA Лоренцо Чиотти оценил возможность возвращения россиянки Марии Шараповой на ведущие роли в туре.
«Психологическая устойчивость может дать ей толчок перед следующим сезоном. Но, как сказала сама Шарапова, необходимо, чтобы её организм был в порядке. Если Шарапова будет в хорошей физической форме, она может быть грозным соперником для всех.
Она сможет вновь стать конкурентоспособной и выигрывать титулы только в том случае, если решит свои проблемы с физикой. Находясь в лучшей форме, она сможет вернуться на ведущие роли и избавиться от амплуа актрисы второго плана.
Её возвращение не может быть просто утопией. Учитывая, что впереди месяц на восстановление, Шарапова может спокойно готовиться к австралийским турнирам", — написал Чиотти.
Мария за карьеру выиграла пять турниров «Большого шлема».
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