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Итальянский журналист: возвращение Шараповой — не утопия

Итальянский журналист: возвращение Шараповой — не утопия
Теннис / Australian Open 2020 0

Итальянский журналист портала Tennis World USA Лоренцо Чиотти оценил возможность возвращения россиянки Марии Шараповой на ведущие роли в туре.

«Психологическая устойчивость может дать ей толчок перед следующим сезоном. Но, как сказала сама Шарапова, необходимо, чтобы её организм был в порядке. Если Шарапова будет в хорошей физической форме, она может быть грозным соперником для всех.

Она сможет вновь стать конкурентоспособной и выигрывать титулы только в том случае, если решит свои проблемы с физикой. Находясь в лучшей форме, она сможет вернуться на ведущие роли и избавиться от амплуа актрисы второго плана.

Её возвращение не может быть просто утопией. Учитывая, что впереди месяц на восстановление, Шарапова может спокойно готовиться к австралийским турнирам", — написал Чиотти.

Мария за карьеру выиграла пять турниров «Большого шлема».

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