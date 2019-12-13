«Я живу в Монако». Даниил Медведев отреагировал на отстранение России

Пятая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал решение исполкома ВАДА отстранить Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года.
«Если честно, мне как теннисисту немного сложно говорить о таких вещах, потому что я живу в Монако и нас проверяют на допинг в каждой стране мира. Мы проходим по 20-30 допинг-тестов. Я знаю, что случилось, но не знаю, как на это реагировать, потому что я не в России.
Если оценивать решение, конечно, я расстроен, что меня как игрока из России, который никак с этим не связан, вынуждают выступать на Олимпиаде без флага. Это немного странно для меня. Я не знаю, почему было принято именно такое решение, поэтому не могу судить, было ли оно правильным», — цитирует Медведева Ubitennis.
В 2019 году уроженец Москвы выиграл турниры в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге и Шанхае.
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