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Медведев вышел в финал выставочного турнира в Эр-Рияде

Медведев вышел в финал выставочного турнира в Эр-Рияде
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев уверенно переиграл бельгийца Давида Гоффена в полуфинальном матче выставочного турнира Diriyah Tennis Cup в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со счётом 6:3, 6:3. Поединок длился 1 час 7 минут.

В финале соревнований россиянин сыграет с итальянцем Фабио Фоньини, который в двух партия обыграл представителя Франции Гаэля Монфиса – 6:4, 6:4.

Отметим, что уступившие в первом раунде игроки не покинули турнир, а продолжили борьбу между собой. В финале проигравших теперь выступят Ян-Леннард Штруфф и американец Джон Иснер.

Diriyah Tennis Cup проходит с 12 по 14 декабря на корте, трибуны которого вмещают 15 тысяч зрителей. Призовой фонд турнира весьма внушительный — $ 3 млн.

Эр-Рияд. 1/2 финала
13 декабря 2019, пятница. 18:50 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Давид Гоффен
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
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