Медведев вышел в финал выставочного турнира в Эр-Рияде
Российский теннисист Даниил Медведев уверенно переиграл бельгийца Давида Гоффена в полуфинальном матче выставочного турнира Diriyah Tennis Cup в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со счётом 6:3, 6:3. Поединок длился 1 час 7 минут.
В финале соревнований россиянин сыграет с итальянцем Фабио Фоньини, который в двух партия обыграл представителя Франции Гаэля Монфиса – 6:4, 6:4.
Отметим, что уступившие в первом раунде игроки не покинули турнир, а продолжили борьбу между собой. В финале проигравших теперь выступят Ян-Леннард Штруфф и американец Джон Иснер.
Diriyah Tennis Cup проходит с 12 по 14 декабря на корте, трибуны которого вмещают 15 тысяч зрителей. Призовой фонд турнира весьма внушительный — $ 3 млн.
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