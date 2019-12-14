«Я по-прежнему дышу». Чемпионка «Ролан Гаррос» 2010 года — о победе над раком

Итальянская теннисистка Франческа Скьявоне после длительной паузы обратилась к болельщикам и рассказала, что долгое время лечилась от рака и ей удалось справиться с болезнью.



«Привет всем, после 7–8 месяцев молчания в социальных сетях и перед всем миром хочу поделиться с вами тем, что со мной случилось. Мне был поставлен диагноз — рак. Я сделала химиотерапию, боролась, и сейчас я по-прежнему дышу. Я выиграла этот бой и теперь снова в действии», — написала Франческа.

Видео доступно на странице Скьявоне в «Инстаграме».

Скьявоне — победительница «Ролан Гаррос» 2010 года. Франческа — первая в истории итальянская теннисистка, попавшая в топ-4 одиночного рейтинга. За карьеру она выиграла 15 турниров WTA.