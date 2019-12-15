Американская теннисистка ищет партнёршу для игры на Aus Open через «Твиттер»

Экс 61-я ракетка мира Тэйлор Таунсенд занялась поиском партнёрши для выступления в парном разряде Открытого чемпионата Австралии. Примечательно, что занимается этим 23-летняя теннисистка в социальных сетях.
«Кто-нибудь хочет сыграть со мной в паре на Australian Open?» — написала американка в своём «твиттере».
Лучшим результатом Таунсенд в парном рейтинге является 64-е место. На Открытом чемпионате США 2016 года её дуэт с Айшой Мухаммад пробился в четвертьфинал. На парном Australian Open американка ни разу не побеждала.
Напомним, матч Таунсенд и румынки Симоны Халеп был признан главной сенсацией 2019 года. Тэйлор на момент встречи занимала 118-ю строчку рейтинга WTA, а уроженка Констанцы являлась четвёртой ракеткой мира. Американка победила, отыграв матчбол.
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