Медведев: рад победе в Эр-Рияде. Вы создали невероятный турнир
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою победу в выставочных соревнованиях Diriyah Tennis Cup, которые завершились в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В финальном матче он победил итальянца Фабио Фоньини — 6:2, 6:2.
«Я рад победе здесь. Большое спасибо за приглашение, вы создали невероятный турнир. Надеюсь, вернуться сюда в следующем году», — написал Медведев в своём «твиттере».
Diriyah Tennis Cup проходил с 12 по 14 декабря на корте, трибуны которого вмещают 15 тысяч зрителей. Призовой фонд турнира весьма внушительный — $ 3 млн.
Напомним, что 23-летний уроженец Москвы был признан лучшим теннисистом России по итогам 2019 года. В настоящее время он является пятой ракеткой мира.
Медведев обыграл Фоньини и стал победителем выставочного турнира в Эр-Рияде
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