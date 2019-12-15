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Шарапова снялась в американском сериале с голливудскими звёздами. Фото

Шарапова снялась в американском сериале с голливудскими звёздами. Фото
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Мария Шарапова приняла участие в съёмках американского телесериала «Утреннее шоу» с голливудскими звёздами Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун — исполнительницы главных ролей в проекте. Об этом сообщила спортсменка в своём «инстаграме».

«Ущипните меня! Действительно волшебный опыт съёмок для сериала «Утреннее шоу» с самыми добрыми женщинами, с которыми мне когда-либо приходилось находиться рядом, Спасибо Риз и Дженнифер, что так блестяще и смешно проявили себя на съёмках. Конечно же, меня приглашают на «Золотой глобус» после своей потрясающей игры», — написала в «Инстаграме» Шарапова, сопроводив запись фотографией с голливудскими звёздами.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Шараповой.

Ранее сообщалось, что Шарапова не сыграет на турнире в Шэньчжене. В рейтинге WTA Шарапова на сегодня занимает 131-ю строчку.

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