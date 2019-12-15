Медведев: через 20 лет моя победа в Эр-Рияде будет выглядеть очень круто

Российский теннисист Даниил Медведев выразил мнение, что через 20 лет люди будут иначе воспринимать его победу на выставочном турнире Diriyah Tennis Cup в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
«Очень рад быть первым теннисистом, кто выиграл в Эр-Рияде. Если турнир будет существовать ещё лет двадцать, то моё достижение будет выглядеть ещё круче.
Я просто старался показать лучший теннис — делал свою работу и немного развлекал толпу. Зрителей, правда, было не так много, но они приветствовали нас, и церемония была поистине удивительной и классной. У меня останутся просто отличные воспоминания.
Моя главная цель — выигрывать в каждом матче. Конечно, это невозможно, но я стремлюсь к этому. В финале я отлично подавал, что облегчило победу», — приводит слова Медведева официальный сайт турнира.
В финальном матче 23-летний уроженец Москвы обыграл итальянца Фабио Фоньини — 6:2, 6:2.
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