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Долгополов снялся с Australian Open. Украинец не играет с мая 2018 года

Долгополов снялся с Australian Open. Украинец не играет с мая 2018 года
Теннис / Australian Open 2020 0

Украинский теннисист Александр Долгополов не примет участия в Открытом чемпионате Австралии — 2020. Причиной такого решения стала травма запястья, сообщается в официальном «твиттере» турнира.

Ранее сообщалось, что Долгополов вернётся на корт на соревнованиях в Дохе, однако позже он был вынужден перенести очередную операцию. Хирургическое вмешательство при этом ему понадобилось в связи с травмой ноги.

Напомним, последний официальный матч Долгополов провёл в мае прошлого года и уступил в первом круге римского «Мастерса» Новаку Джоковичу. В 2018 году украинец провёл 10 матчей, из которых выиграл пять.

Лучшим результатом Долгополова в рейтинге АТР является 13-я строчка, которую он занимал в январе 2012 года. В активе спортсмена — выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2017 и три титула, завоёванных на турнирах категории АТР.

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