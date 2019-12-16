Армянскую мафию заподозрили в организации договорных теннисных матчей

Европейские следователи ведут расследование волны договорных теннисных матчей, сообщает немецкое издание Die Welt. По данным источника, армянская мафия могла организовать матчи с заранее известным исходом в семи странах.
Речь идет о масштабной схеме, в которую организаторы могли вовлечь 135 игроков. Среди участников есть и некий игрок из топ-30 рейтинга ATP, имя которого не называется. Его фамилия фигурирует в деле.
По данным источника, изначально расследование начала бельгийская полиция, но в дальнейшем к нему присоединились и специалисты из других стран.
В деле уже появился осведомитель. Некий немецкий теннисист рассказал о преступной схеме. На основе показаний спортсмена, сотрудничающего со следствием, полицейские пытаются раскрыть всю сеть.
- 16 декабря 2019
-
00:44
-
00:18
- 15 декабря 2019
-
23:37
-
23:14
-
22:24
-
21:38
-
19:46
-
12:53
-
12:53
-
10:46
-
09:40
-
09:28
-
05:01
-
03:28
-
00:27
- 14 декабря 2019
-
22:35
-
22:09
-
19:20
-
13:42
-
11:57
-
09:48
- 13 декабря 2019
-
22:48
-
20:37
-
16:47
-
13:49
-
12:18
-
11:26
-
10:09
-
09:13
- 12 декабря 2019
-
21:27
-
21:16
-
20:13
-
16:34
-
14:25
-
13:29