Кузнецова поднялась на одну строчку в рейтинге WTA, Потапова — на три

В обновлённом рейтинге WTA от 16 декабря российская теннисистка Светлана Кузнецова поднялась на 53-ю строчку, её соотечественница Анастасия Потапова — на 92-ю. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг WTA. 16 декабря
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7851.
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5940.
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5496.
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5462.
5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 5133.
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5075.
7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4776.
8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4685.
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4245.
10 (10). Серена Уильямс (США) — 3935.
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31 (31). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1560...
40 (40). Вероника Кудерметова (Россия) — 1351...
42 (42). Екатерина Александрова (Россия) — 1325...
53 (54). Светлана Кузнецова (Россия) — 1052...
61 (61). Анна Блинкова (Россия) — 1007...
69 (69). Дарья Касаткина (Россия) — 851...
90 (91). Виталия Дьяченко (Россия) — 719...
92 (95). Анастасия Потапова (Россия) — 707.
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