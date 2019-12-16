Прорыв Медведева назван одним из главных событий года в мужском теннисе

Официальный сайт ATP продолжает подводить итоги сезона. В список исторических достижений и главных событий года было включено попадание российского теннисиста Даниила Медведева в топ-10 рейтинга ATP. Это произошло 15 июля. Годом ранее уроженец Москвы располагался на 61-й позиции в рейтинге.

«Я очень горжусь тем, что достиг этой ступеньки в своей карьере. Несколько лет назад я изменил свою жизнь и по-настоящему посвятил себя этому виду спорта. Результаты это подтверждают. Надеюсь, это лишь первый шаг в достижении многих целей», — сказал Медведев.

В 2019 году Даниил выиграл турниры в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге и Шанхае. На минувшей неделе Медведев стал победителем предсезонных соревнований в Эр-Рияде.

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