Экс-капитан сборной Швейцарии: у Федерера с Джоковичем специфические отношения
Клаудио Медзадри, бывший капитан сборной Швейцарии в Кубке Дэвиса, рассказал об отношениях швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича.
«Федерер говорил мне, что у них с Джоковичем специфические отношения, потому что он никогда его не понимал. Когда они общаются, Роджер не может полностью понять Новака. Джокович может сказать одно, а затем сделать другое.
Например, на Кубке Лэйвера в Чикаго Джокович сначала сказал, что очень устал и попросил сыграть как можно позже. А затем он захотел выйти на корт сразу же. Я не говорю, что у них плохие отношения, просто Федерер не может понять Новака", — приводит слова Медзадри Tennis World USA.
В рейтинге ATP Джокович занимает вторую строчку, Федерер — третью.
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