С. Уильямс: я не должна получать меньше из-за того, что у меня есть сиськи

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс выразила уверенность в том, что она заслуживает зарабатывать не меньше, чем мужчины.

«Я чувствую, что все мы заслуживаем того, что заслуживаем. Я заслуживаю получать столько же, сколько и мужчины. Я не заслуживаю получать меньше только потому, что у меня есть сиськи, а у них нет. В этом точно не может быть дело.

Я с трёх лет работаю так же упорно. Думаю, мужчины так же усердно трудятся с двух, трёх, четырёх лет. У меня даже есть фотография, на которой я нахожусь на теннисном корте в коляске. Я знала, что моя жизнь будет посвящена тому, чтобы стать топ-спортсменкой. Я не должна получать меньше из-за своего пола», — приводит слова Уильямс Tennis World USA.

В рейтинге WTA Серена занимает 10-ю строчку.