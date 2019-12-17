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Монфис рассказал, о чём мечтает в новом сезоне

Монфис рассказал, о чём мечтает в новом сезоне
Теннис / ATP 0

Французский теннисист Гаэль Монфис отметил, что ему очень повезло играть в одно время с «Большой тройкой» — сербом Новаком Джоковичем, испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером. По словам 33-летнего спортсмена, в новом сезоне он хочет оказаться в топ-5 рейтинга ATP.

«Мне повезло, что я выступаю с ними в одно время. Это лучшее поколение в истории тенниса. Для меня большая честь быть причастным к нашей общей игре. Соревноваться с такими легендами просто невероятно.

Дальнейшие цели? Не планирую отдыхать в оставшееся время до старта сезона. Хочу поскорее начать работать. Я уже готовлюсь, чтобы изменить некоторые моменты и стать сильнее в новом году.

Хочу достичь новых высот. Было бы отлично в следующем сезоне оказаться в топ-5", — цитирует Монфиса Sport360.

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