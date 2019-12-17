Федерер попал в число претендентов на звание самом стильного мужчины десятилетия
Бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер был включён в список претендентов на титул самого стильного мужчины десятилетия. Победителя в этой номинации определяет журнал GQ.
Федерера ждёт конкуренция со стороны многих знаменитостей, включая баскетболиста Леброна Джеймса, бывшей звезды футбола Дэвида Бекхэма, певца Джастина Бибера и других. В общей сложности в список попали 16 человек.
Первый этап голосования будет проходить в «инстаграме» GQ.
Примечательно, что издание признало швейцарского теннисиста самым стильным мужчиной 2016 года.
В 2019 году Роджер выиграл турниры в Дубае, Майами, Галле и Базеле. Очередной сезон швейцарский теннисист завершил на 3-й строчке рейтинга ATP.
Федерер сравнил завершение карьеры с беременностью
- 17 декабря 2019
-
11:24
-
10:40
-
10:18
-
09:13
-
08:56
-
08:49
-
00:58
- 16 декабря 2019
-
23:14
-
21:25
-
19:35
-
15:29
-
13:17
-
12:18
-
11:11
-
10:08
-
09:01
-
08:04
-
07:59
-
07:55
-
00:44
-
00:18
- 15 декабря 2019
-
23:37
-
23:14
-
22:24
-
21:38
-
19:46
-
12:53
-
12:53
-
10:46
-
09:40
-
09:28
-
05:01
-
03:28
-
00:27
- 14 декабря 2019
-
22:35
Партнерский контент