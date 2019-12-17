Федерер попал в число претендентов на звание самом стильного мужчины десятилетия

Бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер был включён в список претендентов на титул самого стильного мужчины десятилетия. Победителя в этой номинации определяет журнал GQ.

Федерера ждёт конкуренция со стороны многих знаменитостей, включая баскетболиста Леброна Джеймса, бывшей звезды футбола Дэвида Бекхэма, певца Джастина Бибера и других. В общей сложности в список попали 16 человек.

Первый этап голосования будет проходить в «инстаграме» GQ.

Примечательно, что издание признало швейцарского теннисиста самым стильным мужчиной 2016 года.

В 2019 году Роджер выиграл турниры в Дубае, Майами, Галле и Базеле. Очередной сезон швейцарский теннисист завершил на 3-й строчке рейтинга ATP.