Федерер расплакался из-за отмены матча

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер в документальном фильме канала ESPN признался, что был очень расстроен отменой выставочного матча с немцем Александром Зверевым в Боготе (Колумбия). Встречу отменили из-за массовых антиправительственных протестов и беспорядков. В городе был введён комендантский час.
«Мы отправились разминаться, всё было здорово, но затем началось настоящее сумасшествие. Я подумал: является ли это лучшим сценарием? Людям нужно вернуться домой и находиться в безопасности. Тогда я просто не знал, стоит ли нам играть. Стресса было слишком много, все ощущали напряжение», — приводит слова Федерера Reuters.
В фильме показано, что, уходя с корта, Роджер заплакал, и Зверев его обнял.
«У меня случился небольшой срыв. Это был не тот матч мечты, которого мы так ждали. Я чувствовал, что всё просто разваливается. Когда я вернулся в раздевалку, то был эмоционально подавлен», — сказал Федерер.
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