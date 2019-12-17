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Федерер расплакался из-за отмены матча

Федерер расплакался из-за отмены матча
Федерер расплакался из-за отмены матча
Теннис / ATP 0

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер в документальном фильме канала ESPN признался, что был очень расстроен отменой выставочного матча с немцем Александром Зверевым в Боготе (Колумбия). Встречу отменили из-за массовых антиправительственных протестов и беспорядков. В городе был введён комендантский час.

«Мы отправились разминаться, всё было здорово, но затем началось настоящее сумасшествие. Я подумал: является ли это лучшим сценарием? Людям нужно вернуться домой и находиться в безопасности. Тогда я просто не знал, стоит ли нам играть. Стресса было слишком много, все ощущали напряжение», — приводит слова Федерера Reuters.

В фильме показано, что, уходя с корта, Роджер заплакал, и Зверев его обнял.

«У меня случился небольшой срыв. Это был не тот матч мечты, которого мы так ждали. Я чувствовал, что всё просто разваливается. Когда я вернулся в раздевалку, то был эмоционально подавлен», — сказал Федерер.

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