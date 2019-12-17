Бывший теннисист рассказал, как победа над Федерером помогла ему получить работу

Бывший перуанский теннисист Родольфо Рэйк рассказал, как в 1997 году нанёс поражение швейцарцу Роджеру Федереру.
«На тот момент я был пятой или шестой ракеткой мира среди юниоров, мне было 18. Роджеру исполнилось 16, но он уже играл среди 18-летних. Мы встретились в четвертьфинале юниорского Italian Open. Спустя все эти годы я помню, что у Роджера был очень мощный удар с форхенда, как сейчас. У него был природный талант, брутальный резаный удар. Он двигался так, словно парил над кортом. Но я смог победить по той же причине, по которой Надаль иногда его обыгрывает. Я доставлял ему трудности, используя вращение. Я отправлял мощные кручёные удары ему под форхенд. С этими глубокими ударами у него возникли проблемы», — цитирует Рэйка El Comercio.
Родольфо признался, что этот результат помог ему устроиться на работу в банке.
«Когда я проходил собеседование в банке, мой будущий босс увидел в графе „Прочая деятельность“ то, что я играл в теннис, побеждал Федерера, Массу и Пуэрту. Он спросил: „Ты правда победил Федерера?“. Я рассказал ему эту историю. На тот момент Роджер был беспрекословно первой ракеткой мира. Тогда босс сказал: „Если ты победил этого парня, то точно заслуживаешь шанс“.
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