Кольшрайбер: никто не сможет играть так же хорошо, как Федерер, Надаль и Джокович
Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер поделился мнением о прогрессе представителей молодого поколения игроков. По мнению Кольшрайбера, им не удастся достичь высот, которые покорились Роджеру Федереру, Новаку Джоковичу и Рафаэлю Надалю.
«Я не хочу, чтобы это звучало как критика, но никто не сможет играть так же хорошо, как Джокович, Федерер и Надаль. Остальные теннисисты просто хуже.
Возможно, кто-то из молодёжи сможет пройти аналогичный путь. Но, на мой взгляд, они не будут такими же, как Федерер, Надаль и Джокович. Их я считаю самыми совершенными и сильнейшими игроками. Даже в их нынешнем возрасте. Именно поэтому они продолжают выигрывать турниры «Большого шлема», — приводит слова Кольшрайбера Tennis World USA.
Дядя Надаля рассказал, какую нагрузку считает оптимальной для Рафаэля
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