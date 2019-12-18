Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Бывший тренер Клейстерс: Ким не стоит ждать подарков даже на ранних стадиях ТБШ

Бывший тренер Клейстерс: Ким не стоит ждать подарков даже на ранних стадиях ТБШ
Теннис / WTA 0

Вим Фиссетт, бывший тренер экс первой ракетки мира бельгийки Ким Клейстерс, поделился мыслями по поводу возвращения 36-летней спортсменки в тур.

«Сложно сказать, в каком сейчас состоянии Ким. Не знаю, как она тренировалась в последние годы, насколько хорошо готова физически. У неё и раньше были травмы, а сейчас Ким стала ещё на несколько лет старше.

Вернётся ли она на прежний уровень? Теннис не стоит на месте. Уровень девушек в топ-50 очень высокий. Не стоит ждать подарков даже на ранних стадиях ТБШ.

Ким вряд ли дойдёт до финала на первом «Шлеме» после возвращения. Она не сыграет на Открытом чемпионате Австралии, а «Ролан Гаррос» никогда особо не любила. Буду рад, если это окажется не так», — цитирует Фиссетта Sporza.

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в сентябре заявила, что вернётся в теннис в начале 2020 года. Однако в ноябре стало известно, что её возвращение откладывается из-за травмы колена.

Лучший тренер 2018 года оценил шансы Клейстерс выиграть ТБШ
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019