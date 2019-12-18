Бывший тренер Клейстерс: Ким не стоит ждать подарков даже на ранних стадиях ТБШ

Вим Фиссетт, бывший тренер экс первой ракетки мира бельгийки Ким Клейстерс, поделился мыслями по поводу возвращения 36-летней спортсменки в тур.
«Сложно сказать, в каком сейчас состоянии Ким. Не знаю, как она тренировалась в последние годы, насколько хорошо готова физически. У неё и раньше были травмы, а сейчас Ким стала ещё на несколько лет старше.
Вернётся ли она на прежний уровень? Теннис не стоит на месте. Уровень девушек в топ-50 очень высокий. Не стоит ждать подарков даже на ранних стадиях ТБШ.
Ким вряд ли дойдёт до финала на первом «Шлеме» после возвращения. Она не сыграет на Открытом чемпионате Австралии, а «Ролан Гаррос» никогда особо не любила. Буду рад, если это окажется не так», — цитирует Фиссетта Sporza.
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в сентябре заявила, что вернётся в теннис в начале 2020 года. Однако в ноябре стало известно, что её возвращение откладывается из-за травмы колена.
- 18 декабря 2019
-
00:10
- 17 декабря 2019
-
22:33
-
16:18
-
16:08
-
15:41
-
14:09
-
13:26
-
12:19
-
12:18
-
11:24
-
10:40
-
10:18
-
09:13
-
08:56
-
08:49
-
00:58
- 16 декабря 2019
-
23:14
-
21:25
-
19:35
-
15:29
-
13:17
-
12:18
-
11:11
-
10:08
-
09:01
-
08:04
-
07:59
-
07:55
-
00:44
-
00:18
- 15 декабря 2019
-
23:37
-
23:14
-
22:24
-
21:38
-
19:46