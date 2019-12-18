Бывший тренер Клейстерс: Ким не стоит ждать подарков даже на ранних стадиях ТБШ

Вим Фиссетт, бывший тренер экс первой ракетки мира бельгийки Ким Клейстерс, поделился мыслями по поводу возвращения 36-летней спортсменки в тур.

«Сложно сказать, в каком сейчас состоянии Ким. Не знаю, как она тренировалась в последние годы, насколько хорошо готова физически. У неё и раньше были травмы, а сейчас Ким стала ещё на несколько лет старше.

Вернётся ли она на прежний уровень? Теннис не стоит на месте. Уровень девушек в топ-50 очень высокий. Не стоит ждать подарков даже на ранних стадиях ТБШ.

Ким вряд ли дойдёт до финала на первом «Шлеме» после возвращения. Она не сыграет на Открытом чемпионате Австралии, а «Ролан Гаррос» никогда особо не любила. Буду рад, если это окажется не так», — цитирует Фиссетта Sporza.

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в сентябре заявила, что вернётся в теннис в начале 2020 года. Однако в ноябре стало известно, что её возвращение откладывается из-за травмы колена.