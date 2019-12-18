Надаль признался, что Медведев его впечатлил

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рассказал, какое впечатление на него произвела игра россиянина Даниила Медведева в минувшем сезоне. Уроженец Москвы в 2019 году сыграл в девяти финалах и завоевал титулы в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге и Шанхае.

«Даниил провёл исключительную вторую половину сезона. Добраться до финалов на стольких турнирах подряд и завоевать столько титулов нелегко. Он меня впечатлил. Наши матчи всё время получаются непростыми», — приводит слова Надаля Al Khaleej Today.

В финале Открытого чемпионата США Надаль победил Медведева в пяти партиях.

Ранее стало известно, что Даниил снялся с выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship, который пройдёт в Абу-Даби с 19 по 21 декабря 2019 года. Надаль примет участие в этих соревнованиях.