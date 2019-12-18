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Международная федерация тенниса инвестирует в борьбу со ставками $ 8 млн

Международная федерация тенниса инвестирует в борьбу со ставками $ 8 млн
Теннис 0

Международная федерация тенниса (ITF) и теннисная антикоррупционная служба (TIU) договорились разработать стратегию борьбы с договорными матчами.

Как сообщает официальный сайт ITF, на мелких турнирах с призовым фондом $ 15 тыс. больше не будет передаваться информация в режиме онлайн. Доступность этих данных и возможность делать ставки на отдельные эпизоды матчей увеличивают возможность коррупции. Теперь букмекеры не смогут принимать ставки в реальном времени.

ITF готова инвестировать в борьбу со ставками и договорными играми $ 8 млн. Планируется разработать новую схему аккредитации на турниры, создать систему видеонаблюдения на «Фьючерсах» и нанять специальный персонал, который будет бороться со ставочниками.

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