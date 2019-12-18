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Циципас: главный вызов следующего сезона — войти в топ-3

Циципас: главный вызов следующего сезона — войти в топ-3
Теннис / ATP 0

Шестая ракетка мира грек Стефанос Циципас поделился планами на следующий сезон.

«Сейчас — лучший период в моей жизни. Меня окружают великолепные люди.

Надаль, Джокович и Федерер по-прежнему выступают. Но я понимаю, что теннис меняется. «Большая тройка» стареет, и мы дышим им в спины. Это главный вызов следующего сезона. Поэтому, конечно, я нацелен победить на ТБШ. Также в моих планах войти в топ-3 рейтинга ATP, защитить титул на Итоговом турнире и выиграть «Мастерс», — приводит слова Циципаса AFP.

Напомним, Циципас примет участие в выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ), который пройдёт с 19 по 21 декабря. В соревнованиях также выступят испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв.

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