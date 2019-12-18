Александрова вышла во второй круг турнира в Лиможе, обыграв Никулеску
Российская теннисистка Екатерина Александрова с победы стартовала на турнире в Лиможе. Первая сеяная Александрова в матче первого круга нанесла поражение румынке Монике Никулеску со счётом 6:4, 2:6, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 55 минут. Александрова 8 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. Никулеску подала 1 эйс, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 3 брейка.
Александрова сравняла счёт в личном противостоянии с Никулеску в официальных матчах – 1-1.
За выход в четвертьфинал турнира в Лиможе Александрова сыграет с представительницей Франции Осеан Доден, получившей уайлд-кард от организаторов. Ранее во второй круг вышли российские теннисистки Анна Блинкова и Людмила Самсонова.
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