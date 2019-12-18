Чорич назвал тренера, с которым будет работать после ухода Пьятти к Шараповой

Хорватский теннисист Борна Чорич включил в свой тренерский штаб на сезон 2020 года чешского наставника Мартина Штепанека. С прежним тренером Риккардо Пьятти 23-летний Чорич расстался в сентябре по причине расхождения во мнениях, сообщает Tennis World USA. Пьятти теперь работает с россиянкой Марией Шараповой.
Штепанек ранее тренировал соотечественников Томаша Бердыха и Лукаша Длоуги, а также хорвата Ивана Додига.
Бывшая четвёртая ракетка мира Бердых, выигравший 13 титулов на турнирах АТР, ушёл из профессионального тенниса в конце прошлого сезона.
Чорич, бывший год назад 12-й ракеткой мира, не выиграл ни одного титула в 2019 году, но намерен исправить ситуацию в 2020-м, оставив позади неутешительные результаты. Сейчас Чорич занимает 28-е место в мировой классификации. В его активе два титула турниров АТР: в 2017 году он побеждал в Марракеше, а в 2018-м – в Галле.
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