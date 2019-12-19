Чемпион Уимблдона-1996: Циципас — тот человек, который сегодня нужен теннису

Победитель Уимблдона-1996 голландец Рихард Крайчек высоко оценил игру греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, ставшего победителем Итогового чемпионата ATP в 2019 году.

«Сейчас в теннисе наступило великолепное время. Представители нового поколения стучатся в двери. Это было заметно во время Итогового чемпионата ATP в Лондоне, там половину игроков составляли теннисисты, которым не больше 23 лет.

Самый молодой из них Стефанос Циципас. Он ещё и является самым харизматичным игроком, и не только на корте, но и в социальных сетях. Он знает, как привлекать фанатов. Именно такой человек нужен теннису», — цитирует Крайчека Tennis World USA.

Циципас примет участие в выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ), который пройдёт с 19 по 21 декабря. В соревнованиях также выступят испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв.