В ATP назвали четыре причины прорыва Медведева в 2019 году

Официальный сайт ATP представил статью, в котором объясняется успешное выступление российского теннисиста Даниила Медведева в минувшем сезоне. Автор Крэйг О'Шоннесси разобрал действия уроженца Москвы с точки зрения статистики и выделил четыре основных момента. Он рассматривал выступление Даниила в период с июля по сентябрь, когда россиянин провёл 32 матча, завоевал три титула и ещё трижды дошёл до финала.
1. Отыгрыш со счёта 0:15 на своей подаче.
Медведев выиграл 84,1% геймов на своей подаче в 79 матчах 2019 года. Во время 32-матчевой серии с Вашингтона по Шанхай этот процент не сильно пострадал, когда Даниил уступал 0:15. Он выиграл 86 из 109 геймов на подаче, что составляет 78,9%, так что небольшая погрешность не стала решающей.
2. Смелость на брейк-пойнтах.
Медведев выполнил 690 эйсов в 79 матчах сезона, в среднем — 11,4 за игру. За время 32-матчевой серии он 312 раз подал навылет (10,2 в среднем). Это немного ниже показателя по сезону, но важно посмотреть, когда это случилось. На брейк-пойнтах Медведев выполнил 15 эйсов и допустил лишь 4 двойные ошибки. В важные моменты он может полагаться на то, что его подачу не примут.
3. Победа в гейме, в котором Медведев ведёт в счёте.
Когда Медведев выходил вперёд в геймах на своей подаче, его было почти не остановить. Геймы, выигравнные на своей подаче:
Со счёта 40:0 — 98%.
С 30:0 — 95%.
С 40:30 — 92%.
С 30:15 — 90%.
4. Брейк и удержание подачи.
Медведев взял 84,1% геймов на своей подаче в сезоне, но этот показатель стал ещё выше во время 32-матчевой серии, когда он брал свою подачу сразу после брейка. В период между турнирами в Вашингтоне и Санкт-Петербурге Медведев сделал 111 брейков, а затем тут же брал 88,2% геймов на своей подаче.
Даниил завершит год в статусе пятой ракетки мира.
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