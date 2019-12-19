«Караоке в гольфкаре». Шарапова выложила фото с Джоковичем и Надалем
Бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала фотографию из Абу-Даби, куда она прилетела на выставочный турнир. На фото Шарапова находится в гольфкаре вместе с испанцем Рафаэлем Надалем и сербом Новаком Джоковичем.
«Караоке в гольфкаре», — подписала фото Шарапова.
Запись можно посмотреть в «твиттере» теннисистки.
В Абу-Даби Шарапова сыграет с австралийкой Айлой Томлянович. Изначально планировалось, что соперницей россиянки станет американка Аманда Анисимова, но она отказалась выйти на корт из-за травмы.
В рейтинге WTA Томлянович занимает 51-ю строчку, Шарапова — 131-ю.
Чемпионат проведёт прямую текстовую трансляцию матча Шарапова — Томлянович. Этот матч состоится сегодня, 19 декабря. Начало — в 19:00 мск.
51-я ракетка мира назвала Шарапову великой чемпионкой
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