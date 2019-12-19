Текстовая онлайн-трансляция матча Циципас — Рублёв на турнире в Абу-Даби

Сегодня, 19 декабря, состоится матч 1/4 финала выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ), в котором сыграют россиянин Андрей Рублёв и греческий теннисист Стефанос Циципас. Начало поединка запланировано на 15:00 мск. По личным встречам у соперников пока ничья — 1-1.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Циципас — Рублёв в Абу-Даби.
Организаторы турнира собрали внушительный состав участников. Так, помимо Циципас и Рублёва на турнире выступят Новак Джокович, Рафа Надаль, Карен Хачанов и Чхун Хён. Победитель матча Циципас — Рублёв в полуфинале турнира встретится с первой ракеткой мира Джоковичем.
Соревнования проходят на покрытии «хард». Циципас заканчивает сезон в качестве шестой ракетки мира, Рублёв в рейтинге ATP занимает 23-ю строчку.
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