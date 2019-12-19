149-я ракетка мира раскритиковал Федерера и Надаля из-за денег

149-я ракетка мира, канадский теннисист Вашек Поспишил выступил с критикой в адрес испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера, которые не поддержали идею увеличения выплат игрокам с доходов от соревнований. Ранее Вашек уточнил, что мэйджоры выделяют лишь 14% доходов теннисистам, в то время как в других ведущих спортивных лигах этот показатель доходит до 50%.
«К сожалению, Надаль и Федерер не поддержали движение. Из моих бесед с Роджером и того, что Федерер и Надаль говорили в прессе, я понял, что они понимают наличие проблемы, но не поддержали точку зрения более чем 80 игроков из топ-100. Мы выступаем как партнёры турниров, и к нам должны относиться как к партнёрам.
Надаль и Федерер — не те ребята, по моему мнению, которым нужно доверять проведение переговоров по финансам и распределение средств. Нам нужны ребята, которые десятилетиями этому обучались», — цитирует Поспишила Daily Hive.
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