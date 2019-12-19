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Рублёв проиграл Циципасу на старте турнира в Абу-Даби

Рублёв проиграл Циципасу на старте турнира в Абу-Даби
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв не сумел пробиться в полуфинал выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби. На старте соревнований он проиграл представителю Греции Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность поединка составила 1 час 6 минут.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Циципас — Рублёв в Абу-Даби.

За выход в финал соревнований Циципас поспорит с 16-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем. Турнир завершится 21 декабря.

Сегодня, 19 декабря, россиянин Карен Хачанов проведёт матч с Чхун Хёном из Южной Кореи. Также состоится один матч у женщин — бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова сразится с австралийкой Айлой Томлянович.

Абу-Даби (м). 1/4 финала
19 декабря 2019, четверг. 15:00 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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