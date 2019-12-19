Рублёв проиграл Циципасу на старте турнира в Абу-Даби

Российский теннисист Андрей Рублёв не сумел пробиться в полуфинал выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби. На старте соревнований он проиграл представителю Греции Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность поединка составила 1 час 6 минут.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Циципас — Рублёв в Абу-Даби.
За выход в финал соревнований Циципас поспорит с 16-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем. Турнир завершится 21 декабря.
Сегодня, 19 декабря, россиянин Карен Хачанов проведёт матч с Чхун Хёном из Южной Кореи. Также состоится один матч у женщин — бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова сразится с австралийкой Айлой Томлянович.
- 19 декабря 2019
-
16:12
-
14:53
-
14:30
-
12:56
-
12:17
-
11:26
-
11:11
-
10:09
-
09:07
- 18 декабря 2019
-
23:26
-
21:13
-
17:56
-
17:37
-
15:12
-
11:56
-
10:16
-
09:12
-
00:10
- 17 декабря 2019
-
22:33
-
16:18
-
16:08
-
15:41
-
14:09
-
13:26
-
12:19
-
12:18
-
11:24
-
10:40
-
10:18
-
09:13
-
08:56
-
08:49
-
00:58
- 16 декабря 2019
-
23:14
-
21:25