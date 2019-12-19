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Хачанов вышел в полуфинал турнира в Абу-Даби

Хачанов вышел в полуфинал турнира в Абу-Даби
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби. На старте соревнований он переиграл представителя Южной Кореи Чхун Хёна со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 36 минут.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Карен Хачанов — Чхун Хён в Абу-Даби.

За выход в финал соревнований Карен поспорит с первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. Турнир завершится 21 декабря.

Сегодня, 19 декабря, бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова сразится с австралийкой Айлой Томлянович.

Ранее Андрей Рублёв не сумел пробиться в полуфинал выставочного турнира в Абу-Даби. На старте соревнований он проиграл представителю Греции Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 4:6.

Абу-Даби (м). 1/4 финала
19 декабря 2019, четверг. 17:00 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 4 		4  
         
Чхун Хён
Южная Корея
Чхун Хён
Ч. Хён
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