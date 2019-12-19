Хачанов вышел в полуфинал турнира в Абу-Даби

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби. На старте соревнований он переиграл представителя Южной Кореи Чхун Хёна со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 36 минут.



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Карен Хачанов — Чхун Хён в Абу-Даби.



За выход в финал соревнований Карен поспорит с первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. Турнир завершится 21 декабря.



Сегодня, 19 декабря, бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова сразится с австралийкой Айлой Томлянович.



Ранее Андрей Рублёв не сумел пробиться в полуфинал выставочного турнира в Абу-Даби. На старте соревнований он проиграл представителю Греции Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 4:6.