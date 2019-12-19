Надаль признан лучшим игроком и «Джентльменом года» в мужском теннисе

Пресс-служба ATP на официальном сайте назвала победителей в главных номинациях минувшего сезона. Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль был признан игроком года.

Уроженец Мальорки закончил год на первой строчке мирового рейтинга. Он стал самым возрастным теннисистом, которому покорилось это достижение. В минувшем сезоне Рафаэль выиграл четыре турнира. В его активе исторический 12-й титул на «Ролан Гаррос» и победа на US Open. Кроме того, Надаль был лучшим на «Мастерсах» в Риме и Монреале.



Испанцу присуждён также приз «Джентльмен года» имени Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру. В этой номинации лучшего выбирали другие игроки.

Лучшей парой года стали Хуан Себастьян Кабаль (Колумбия) и Роберт Фара (Колумбия).

Лучший новичок сезона — итальянский теннисист Янник Синнер.