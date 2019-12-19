Медведев и Рублёв остались без наград ATP по итогам сезона

Пресс-служба ATP на официальном сайте назвала победителей в главных номинациях минувшего сезона. Звание самого прогрессирующего игрока 2019 года присуждено итальянцу Маттео Берреттини.
Берреттини проводил лишь второй полный сезон в ATP-туре. 23-летний итальянец смог подняться с 54-й строчки рейтинга на восьмую позицию. В список номинантов на эту награду входили также россиянин Даниил Медведев, представитель Канады Феликс Оже-Альяссим и Стефанос Циципас из Греции.
В номинации на звание лучшего игрока года, который вернулся в игру после серьёзной травмы, победителем стал британец Энди Маррей. Он опередил других претендентов на эту награду — россиянина Андрея Рублёва, француза Жо-Вильфрида Цонгу и швейцарца Стэна Вавринку. Маррей стал победителем турнира в Антверпене (Бельгия).
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