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Наставник Медведева стал лучшим тренером года в ATP

Наставник Медведева стал лучшим тренером года в ATP
Теннис / ATP 0

Пресс-служба ATP на официальном сайте назвала победителей в главных номинациях минувшего сезона. Лучшим тренером был признан наставник россиянина Даниила МедведеваЖиль Сервара.

Под руководством специалиста Даниил выиграл соревнования в Софии, Санкт-Петербурге, «Мастерсы» в Цинциннати и Шанхае и дошёл до финала на US Open и турнирах в Монреале, Вашингтоне, Барселоне и Брисбене.

23-летний уроженец Москвы был признан лучшим теннисистом России по итогам 2019 года. В настоящее время он является пятой ракеткой мира.

На звание лучшего тренера, помимо Сервара, претендовали Апостолос Циципас (тренер Стефаноса Циципаса), Карлос Мойя (тренер Рафаэля Надаля), Николас Массу (тренер Доминика Тима), Винченцо Сантопадре (тренер Маттео Берреттини).

Медведев готовится к Австралии и получает комплименты от Надаля
Титул в Эр-Рияде привёл к травме россиянина и снятию с турнира в Абу-Даби. Но на Открытом чемпионате Австралии он один из фаворитов.
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