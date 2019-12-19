Наставник Медведева стал лучшим тренером года в ATP

Пресс-служба ATP на официальном сайте назвала победителей в главных номинациях минувшего сезона. Лучшим тренером был признан наставник россиянина Даниила Медведева — Жиль Сервара.



Под руководством специалиста Даниил выиграл соревнования в Софии, Санкт-Петербурге, «Мастерсы» в Цинциннати и Шанхае и дошёл до финала на US Open и турнирах в Монреале, Вашингтоне, Барселоне и Брисбене.



23-летний уроженец Москвы был признан лучшим теннисистом России по итогам 2019 года. В настоящее время он является пятой ракеткой мира.

На звание лучшего тренера, помимо Сервара, претендовали Апостолос Циципас (тренер Стефаноса Циципаса), Карлос Мойя (тренер Рафаэля Надаля), Николас Массу (тренер Доминика Тима), Винченцо Сантопадре (тренер Маттео Берреттини).