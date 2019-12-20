Названы лучшие турниры года в мужском теннисе

ATP на своём официальном сайте назвала лучшие турниры по итогам года. В категории «Мастерс-1000» в рекордный шестой раз первенствовал турнир в Индиан-Уэллсе (США). В категории ATP-500 в третий раз победили соревнования в Акапулько (Мексика).
Турнир в Дохе (Катар) стал лучшим в категории ATP-250. Это третья награда данных соревнований за пять лет. Лучшими турнирами категории «челленджер» были названы соревнования в Пуэрто-Вальярте (Мексика), Брауншвейге (Германия), Хейльбронне (Германия) и Щецине (Польша).
Южноафриканец Кевин Андерсон стал обладателем награды имени Артура Эшла за благотворительность. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв призы ATP не получили. Однако наставник Медведева Жиль Сервара был назван лучшим тренером года.
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