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Названы лучшие турниры года в мужском теннисе

Названы лучшие турниры года в мужском теннисе
Теннис / ATP 0

ATP на своём официальном сайте назвала лучшие турниры по итогам года. В категории «Мастерс-1000» в рекордный шестой раз первенствовал турнир в Индиан-Уэллсе (США). В категории ATP-500 в третий раз победили соревнования в Акапулько (Мексика).

Турнир в Дохе (Катар) стал лучшим в категории ATP-250. Это третья награда данных соревнований за пять лет. Лучшими турнирами категории «челленджер» были названы соревнования в Пуэрто-Вальярте (Мексика), Брауншвейге (Германия), Хейльбронне (Германия) и Щецине (Польша).

Южноафриканец Кевин Андерсон стал обладателем награды имени Артура Эшла за благотворительность. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв призы ATP не получили. Однако наставник Медведева Жиль Сервара был назван лучшим тренером года.

Медведев готовится к Австралии и получает комплименты от Надаля
Титул в Эр-Рияде привёл к травме россиянина и снятию с турнира в Абу-Даби. Но на Открытом чемпионате Австралии он один из фаворитов.
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