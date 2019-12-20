Хачанов поделился ожиданиями от матча с Надалем в Абу-Даби

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу в четвертьфинальном матче выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби с представителем Южной Кореи Чхун Хёном со счётом 7:6 (7:4), 6:4.
«Матч был наполнен интенсивными розыгрышами и отличными приёмами подачи. Игра получилась хорошего уровня, думаю, зрителям понравилось. Я играл серьёзно, старался опробовать некоторые новые вещи. Ощущения отличные», — приводит слова Хачанова официальный сайт турнира.
За выход в финал Карен поспорит с первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.
«Возможность встречи с Рафой всегда придаёт сил. Он играет невероятно интенсивно. Я восхищаюсь тем, как упорно он работает. Меня поражают интенсивность его ударов и движения по корту. Мне нравится играть с ним. Мы провели несколько очень хороших матчей. С нетерпением жду новой встречи. За пределами корта он очень приятный парень. Мы часто общаемся и всегда шутим», — сказал Хачанов.
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