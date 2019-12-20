Циципас рассказал, за счёт чего ему удалось победить Рублёва

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу в матче с россиянином Андреем Рублёвым на старте выставочного турнира в Аду-Даби со счётом 6:3, 6:4.
«Матч в целом получился равным. Думаю, мы оба дали зрителям то, чем они могли насладиться. Я придерживался своего плана на игру с форхенда и во многих случаях отлично подавал. На старте сезона мне нужно будет добиться большей стабильности, в данном матче это удалось. Я буду стараться работать над разными вещами, которые будут очень важны», — цитирует Циципаса пресс-служба турнира.
За выход в финал Стефанос поспорит со второй ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.
«Наши противостояния всегда получаются напряжёнными. Это будет непростой тест для меня на старте сезона. Нужно будет сохранять концентрацию», — сказал Циципас.
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