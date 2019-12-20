Рублёв прокомментировал поражение в матче с Циципасом в Абу-Даби
Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение в четвертьфинале выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби с представителем Греции Стефаносом Циципасом со счётом 3:6, 4:6.
«Эта игра стала прекрасной подготовкой к сезону. Мы оба играли серьёзно. Когда проводишь первые настоящие матчи в предсезонке с топ-игроками, это придаёт уверенности, с которой впоследствии ты подходишь к крупным турнирам. Сыграть хорошо и найти игровой ритм — это многое значит», — приводит слова Рублёва пресс-служба соревнований.
Сегодня, 20 декабря, Андрей сыграет с представителем Южной Кореи Чхун Хёном. Циципас в полуфинале сразится со второй ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Турнир завершится 21 декабря.
Циципас рассказал, за счёт чего ему удалось победить Рублёва
Рублёв проиграл Циципасу на старте турнира в Абу-Даби
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