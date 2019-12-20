Надаль — Джоковичу: заткнись!
Во время общения второй ракетки мира серба Новака Джоковича с прессой на выставочном турнире в Абу-Даби произошёл забавный инцидент, сообщает Daily Express. Лидер мирового рейтинга испанец Рафаэль Надаль прошёл рядом с Новаком и сказал ему: «Заткнись!»
Оба теннисиста тут же рассмеялись, и Джокович ответил: «Я это запомню».
Рафаэль и Новак стартуют на соревнованиях Mubadala World Tennis Championship с полуфинала. Сегодня, 20 декабря, Надаль сыграет с россиянином Кареном Хачановым, а Джокович встретится с представителем Греции Стефаносом Циципасом. Турнир завершится 21 декабря.
За карьеру Надаль выиграл 19 титулов на соревнованиях «Большого шлема» в одиночном разряде. В активе Джоковича 16 таких трофеев.
Хачанов поделился ожиданиями от матча с Надалем в Абу-Даби
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