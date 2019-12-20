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Конта: проблемы с коленом не давали мне играть в течение всего сезона

Конта: проблемы с коленом не давали мне играть в течение всего сезона
Теннис / WTA 0

Британская теннисистка Йоханна Конта заявила, что определится с участием в Открытом чемпионате Австралии после того, как решит проблемы с коленом.

«Мне остаётся только прислушиваться к своему телу. Не ставлю перед собой точных сроков. Буду готова, когда смогу.

У меня возникли проблемы с коленом с самой первой недели 2019 года. Эти трудности не давали мне играть в течение всего сезона. Как только мы дошли до турниров на траве, стало плохо, а затем на US Open — ещё хуже.

Я уже забронировала билеты на самолёт в Австралию и хочу попасть на этот рейс. Надеюсь, что буду готова», — цитирует Конту BBC.

На текущий момент Конта занимает 12-е место в рейтинге WTA. Британка является победительницей трёх турниров WTA в одиночном разряде.

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