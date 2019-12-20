Циципас стал первым финалистом турнира в Абу-Даби, обыграв Джоковича
Греческий теннисист Стефанос Циципас стал первым финалистом выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби. В полуфинале Циципас одержал волевую победу над второй ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:4.
Циципас вышел вперёд в личном противостоянии с Джоковичем – 3-2.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Циципас – Джокович в Абу-Даби.
В прошлом году чемпионом этих соревнований был Джокович, победивший в финале Кевина Андерсона из ЮАР — 4:6, 7:5, 7:5.
На сей раз Циципас за титул выставочного турнира сыграет с победителем второй полуфинальной встречи, в которой первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль сыграет с россиянином Кареном Хачановым.
- 20 декабря 2019
-
18:16
-
16:36
-
15:58
-
15:56
-
15:36
-
13:48
-
13:28
-
13:06
-
12:22
-
11:14
-
10:19
-
09:06
-
08:22
- 19 декабря 2019
-
23:37
-
22:20
-
21:18
-
20:41
-
20:23
-
19:54
-
19:05
-
16:12
-
14:53
-
14:30
-
12:56
-
12:17
-
11:26
-
11:11
-
10:09
-
09:07
- 18 декабря 2019
-
23:26
-
21:13
-
17:56
-
17:37
-
15:12
-
11:56
Партнерский контент