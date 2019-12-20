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Циципас стал первым финалистом турнира в Абу-Даби, обыграв Джоковича

Циципас стал первым финалистом турнира в Абу-Даби, обыграв Джоковича
Теннис / ATP 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас стал первым финалистом выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби. В полуфинале Циципас одержал волевую победу над второй ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:4.

Циципас вышел вперёд в личном противостоянии с Джоковичем – 3-2.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Циципас – Джокович в Абу-Даби.

В прошлом году чемпионом этих соревнований был Джокович, победивший в финале Кевина Андерсона из ЮАР — 4:6, 7:5, 7:5.

На сей раз Циципас за титул выставочного турнира сыграет с победителем второй полуфинальной встречи, в которой первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль сыграет с россиянином Кареном Хачановым.

Абу-Даби (м). 1/2 финала
20 декабря 2019, пятница. 16:10 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 4 4
3 		7 7 6
         
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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