Надаль вышел в финал выставочного турнира в Абу-Даби, разгромив Хачанова

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби. В полуфинале первая ракетка мира Надаль со счётом 6:1, 6:3 разгромил россиянина Карена Хачанова.
Надаль увеличил преимущество над Хачановым в личных встречах – 8-0.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Надаль – Хачанов в Абу-Даби.
За титул выставочного турнира Надаль сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом. Хачанов в матче за бронзу встретится со второй ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Обе встречи состоятся 21 декабря.
Ранее пятое место занял россиянин Андрей Рублёв, выигравший у корейца Чхун Хёна.
В прошлом году чемпионом соревнований был Джокович, обыгравший в финале Кевина Андерсона из ЮАР — 4:6, 7:5, 7:5.
- 20 декабря 2019
-
20:26
-
20:13
-
18:16
-
16:36
-
15:58
-
15:56
-
15:36
-
13:48
-
13:28
-
13:06
-
12:22
-
11:14
-
10:19
-
09:06
-
08:22
- 19 декабря 2019
-
23:37
-
22:20
-
21:18
-
20:41
-
20:23
-
19:54
-
19:05
-
16:12
-
14:53
-
14:30
-
12:56
-
12:17
-
11:26
-
11:11
-
10:09
-
09:07
- 18 декабря 2019
-
23:26
-
21:13
-
17:56
-
17:37