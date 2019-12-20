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Надаль вышел в финал выставочного турнира в Абу-Даби, разгромив Хачанова

Надаль вышел в финал выставочного турнира в Абу-Даби, разгромив Хачанова
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби. В полуфинале первая ракетка мира Надаль со счётом 6:1, 6:3 разгромил россиянина Карена Хачанова.

Надаль увеличил преимущество над Хачановым в личных встречах – 8-0.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Надаль – Хачанов в Абу-Даби.

За титул выставочного турнира Надаль сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом. Хачанов в матче за бронзу встретится со второй ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Обе встречи состоятся 21 декабря.

Ранее пятое место занял россиянин Андрей Рублёв, выигравший у корейца Чхун Хёна.

В прошлом году чемпионом соревнований был Джокович, обыгравший в финале Кевина Андерсона из ЮАР — 4:6, 7:5, 7:5.

Абу-Даби (м). 1/2 финала
20 декабря 2019, пятница. 18:25 МСК
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		3  
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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