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Самсонова не сумела выйти в полуфинал «челленджера» в Лиможе

Самсонова не сумела выйти в полуфинал «челленджера» в Лиможе
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Людмила Самсонова не сумела выйти в полуфинал турнира серии «челленджер», который проходит в Лиможе (Франция). В четвертьфинале Самсонова потерпела поражение от бельгийки Гретье Миннен со счётом 5:7, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

Ранее в полуфинал турнира вышла первая сеяная, россиянка Екатерина Александрова, которой за выход в финал соревнований предстоит встретиться с американкой Николь Гиббс. Вторую полуфинальную пару составили Миннен и белорусская теннисистка Александра Саснович.

Самсонова в ходе соревнований обвграла итальянскую теннисистку Камила Джорджи и пятую сеяную, француженку Ализе Корне

На турнире также выступали россиянки Анна Блинкова и Наталья Вихлянцева.

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