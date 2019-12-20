Шарапова рассказала, что считает важным для успеха в 2020 году

Российская теннисистка Мария Шарапова считает, что ключевое значение для её успеха в 2020 году будет играть правильный выбор турниров, в которых она примет участие.
«Думаю, что это будет одна из самых больших проблем в новом году — составить опредёленный график. С нетерпением жду поездки в Австралию, чтобы посмотреть, как пойдут дела, увидеть, как поведёт себя моё тело.
Трудно предположить, ведь я почти не играла на турнирах в минувшем сезоне. Стартовать и останавливаться было едва ли не самым сложным. Вроде думаешь, что наконец-то начала играть, но тут же понимаешь, что нужно остановиться и просто продолжать тренироваться. На самом деле, хоть я почти и не играла, но очень много работала», — приводит слова Шараповой пресс-служба WTA.
В выставочном матче с австралийкой Айлой Томлянович в Абу-Даби (6:4, 7:5) Шарапова впервые вышла на корт за четыре месяца с тех пор, как в августе она проиграла Серене Уильямс на Открытом чемпионате США.
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