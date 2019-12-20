Обладатель Русского Кубка — 2019 вышел в полуфинал турнира по пляжному теннису в ЮАР

Обладатель Русского Кубка — 2019 Никита Бурмакин прокомментировал выход в полуфинал одного из крупнейших турниров года в пляжном теннисе — The KIA Summer Slam в Южной Африке.

В четвертьфинале Бурмакин в паре с итальянцем Томмазо Джованнини выиграл со счётом 7:6 (9:7), 6:0. Отметим, что Бурмакин — четвёртая ракетка мира в пляжном теннисе, а Джованнини — пятый номер рейтинга.



«Турнир в Южной Африке является одним из пяти крупнейших в году, поэтому значительно влияет на рейтинг. Кроме того, это заключительный турнир сезона, сюда съехались почти все сильнейшие пары. Для нас турнир начался успешно. В 1/8 финала мы играли против местной, южноафриканской пары. К счастью, нам удалось выиграть довольно быстро, несмотря на горячую поддержку местной публики.

Далее у нас был четвертьфинал против пятых сеяных — итальянцев. Первый сет проходил очень сложно — мы выиграли только на тай-брейке. А потом хорошо почувствовали игру и взяли сет всухую. Завтра в полуфинале будем играть против первых сеяных. Всю энергию готовим на завтра, будем сражаться, погода хорошая, жаркая, ветер, довольно тяжёлые и сложные мячи, но мы полны решимости», — сказал Бурмакин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».