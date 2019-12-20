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Федерер признан самым стильным мужчиной десятилетия по версии журнала GQ

Федерер признан самым стильным мужчиной десятилетия по версии журнала GQ
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер признан самым стильным мужчиной второго десятилетия XXI века по версии читателей журнала GQ.

В финале третья ракетка мира, 38-летний Федерер, набрал 59% голосов в противостоянии с 23-летним американским актёром Тимоти Шаламе.

Напомним, на победу в этой номинации также претендовали бывший футболист Дэвид Бекхэм, баскетболисты Леброн Джеймс и Рассел Уэстбрук, рэперы A$AP Rocky и Канье Уэст, актёр Джон Хилл и певец Гарри Стайлз.

Журнал GQ уже признавал Федерера самым стильным мужчиной 2016 года.

38-летний Федерер является 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», а также он выиграл 103 турнира ATP.

Ранее в 2019-м Федерер был признан АТР лучшим игроком года по версии болельщиков.

Превзойдёт ли Федерер Леброна Джеймса и Дэвида Бекхэма?
Роджер может обойти эту парочку в борьбе за звание самого стильного мужчины. А ещё он встретился со своей 107-летней болельщицей.
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