Федерер признан самым стильным мужчиной десятилетия по версии журнала GQ

Швейцарский теннисист Роджер Федерер признан самым стильным мужчиной второго десятилетия XXI века по версии читателей журнала GQ.

В финале третья ракетка мира, 38-летний Федерер, набрал 59% голосов в противостоянии с 23-летним американским актёром Тимоти Шаламе.

Напомним, на победу в этой номинации также претендовали бывший футболист Дэвид Бекхэм, баскетболисты Леброн Джеймс и Рассел Уэстбрук, рэперы A$AP Rocky и Канье Уэст, актёр Джон Хилл и певец Гарри Стайлз.

Журнал GQ уже признавал Федерера самым стильным мужчиной 2016 года.

38-летний Федерер является 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», а также он выиграл 103 турнира ATP.

Ранее в 2019-м Федерер был признан АТР лучшим игроком года по версии болельщиков.