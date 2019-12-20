Федерер признан самым стильным мужчиной десятилетия по версии журнала GQ
Швейцарский теннисист Роджер Федерер признан самым стильным мужчиной второго десятилетия XXI века по версии читателей журнала GQ.
В финале третья ракетка мира, 38-летний Федерер, набрал 59% голосов в противостоянии с 23-летним американским актёром Тимоти Шаламе.
Напомним, на победу в этой номинации также претендовали бывший футболист Дэвид Бекхэм, баскетболисты Леброн Джеймс и Рассел Уэстбрук, рэперы A$AP Rocky и Канье Уэст, актёр Джон Хилл и певец Гарри Стайлз.
Журнал GQ уже признавал Федерера самым стильным мужчиной 2016 года.
38-летний Федерер является 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», а также он выиграл 103 турнира ATP.
Ранее в 2019-м Федерер был признан АТР лучшим игроком года по версии болельщиков.
Превзойдёт ли Федерер Леброна Джеймса и Дэвида Бекхэма?
Роджер может обойти эту парочку в борьбе за звание самого стильного мужчины. А ещё он встретился со своей 107-летней болельщицей.
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