Хачанов: Надаль должен сказать, сколько я должен ему за мастер-класс
Испанец Рафаэль Надаль и россиянин Карен Хачанов обменялись шутками после матча на выставочном турнире в Абу-Даби. Хачанов уступил Надалю со счётом 1:6, 3:6.
«Рафа показал мне хороший мастер-класс, теперь он должен сказать мне, сколько я должен заплатить ему за это», — сыронизировал Хачанов.
«Ясно, что он в хорошей форме», — продолжил россиянин, а затем поблагодарил публику за поддержку и пообещал устроить отличное шоу в матче за третье место против серба Новака Джоковича.
«Я сказал ему, что начал разминку задолго до игры и намерен устать», — подхватил шутку Карена Рафаэль, слова которого приводит fr24news.
21 декабря в финале турнира в Абу-Даби Надаль сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.
Надаль вышел в финал выставочного турнира в Абу-Даби, разгромив Хачанова
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