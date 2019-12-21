Хачанов: Надаль должен сказать, сколько я должен ему за мастер-класс

Испанец Рафаэль Надаль и россиянин Карен Хачанов обменялись шутками после матча на выставочном турнире в Абу-Даби. Хачанов уступил Надалю со счётом 1:6, 3:6.

«Рафа показал мне хороший мастер-класс, теперь он должен сказать мне, сколько я должен заплатить ему за это», — сыронизировал Хачанов.

«Ясно, что он в хорошей форме», — продолжил россиянин, а затем поблагодарил публику за поддержку и пообещал устроить отличное шоу в матче за третье место против серба Новака Джоковича.

«Я сказал ему, что начал разминку задолго до игры и намерен устать», — подхватил шутку Карена Рафаэль, слова которого приводит fr24news.

21 декабря в финале турнира в Абу-Даби Надаль сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.