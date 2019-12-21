Надаль и Барти стали чемпионами мира по версии Международной федерации тенниса

Пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF) назвала лучших теннисистов прошедшего сезона. По традиции, ими стали действующие первые ракетки мира. Чемпионами мира по версии ITF в 2019 году стали испанец Рафаэль Надаль и представительница Австралии Эшли Барти.

«Для меня большая честь стать чемпионкой мира в этом году. Сезон-2019 был невероятным, победа на Открытом чемпионате Франции и финал Кубка Федерации стали его главными событиями. Горжусь своей командой и собой, что мы достигли подобного, и не могу дождаться начала следующего сезона», — приводит слова Барти сайт WTA.

Надаль тоже прокомментировал получение награды. В 2019 году он выиграл 58 матчей из 65. Испанец в 12-й раз завоевал титул на «Ролан Гаррос», стал победителем US Open и помог Испании завоевать Кубок Дэвиса.

«Очень рад получить титул и награду чемпиона мира ITF. Пару лет назад было трудно представить, что это произойдёт. Но в минувшем сезоне мне удалось в пятый раз закончить год в ранге первой ракетки мира и выиграть ещё два титула «Большого шлема». И как идеальное завершение года — невероятная победа в финале Кубка Дэвиса дома, в Испании. Спасибо моей команде, которая была со мной всё это время», — отметил испанец.