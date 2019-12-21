В 2020 году в мужском теннисе разыграют рекордные призовые

Пресс-служба ATP представила календарь сезона 2020 года и размер общего призового фонда, который разыграют теннисисты.
«В сезоне-2020 суммарный размер призовых в ATP-туре составит $ 158,7 млн. По сравнению с 2019 годом эта сумма увеличившись на 13%. Сезон начнётся 3 января, когда состоится первый розыгрыш Кубка ATP. Соревнования пройдут в Брисбене, Перте и Сиднее. В новом турнире, который станет самым крупным событием в календаре ATP, примут участие игроки из 24 стран. Они разыграют между собой призовой фонд в $ 15 млн», — говорится в сообщении пресс-службы.
По традиции сезон 2020 года завершится Итоговым турниром ATP, он стартует в Лондоне 23 ноября.
Также в ATP представили проект календаря на сезон-2021. Согласно планам, начало турнира в Санкт-Петербурге намечено на 24 сентября, однако дата может быть скорректирована. Кроме того, Итоговый турнир пройдёт не в Лондоне, а в Турине (Италия). С проектом календаря можно ознакомиться по ссылке.
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